Napoli Cagliari, Raspadori: «Penso che questa sera sia stata il coronamento di una stagione. Sui tifosi...»

Giacomo Raspadori, giocatore del Napoli, ha parlato nel post partita del match valido per la 38a giornata di Serie A 2024/2025 contro il Cagliari di Davide Nicola. Le sue parole a DAZN:

EMOZIONE – «Non ci sto capendo niente, devo realizzare: è un’emozione fantastica. La gente dimostra cosa abbiamo combinato. Non so cosa dire, siamo in estasi».

STAGIONE – «Penso che questa sera sia stata il coronamento di una stagione, abbiamo sofferto e lavorato tantissimo. Se uno arriva a un traguardo così significa che lo abbiamo meritato. La gente ci ha fornito il proprio calore, ora pensiamo a festeggiare, siamo entrati nella storia».

PERCEZIONE – «Penso che la percezione è impossibile non averla qui, anche solo nelle ultime settimane. L’arrivo allo stadio oggi è stato un momento incredibile, abbiamo regalato questa gioia ai nostri tifosi».