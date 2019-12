Napoli, a Gattuso piace Danilo Pereira del Porto

Napoli, c’è aria di cambiamento anche in casa azzurra. I partenopei sono alla ricerca di rinforzi per gennaio

Il Napoli si prepara in vista del 2020. Sono tanti i cambiamenti in casa azzurra, dalla panchina con Gattuso a quelli che verranno con eventuali cessioni. A breve si aprirà la finestra di mercato invernale e dal Portogallo arriva la notizia dell’interesse del mister degli azzurri per Danilo Pereira del Porto.

A riportarlo è il quotidiano A Bola il prezzo però è quello che farà la differenza. Il Porto infatti non lascerà andare il giocatore per meno di 40 milioni.