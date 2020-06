Napoli, Callejon garanzia per Gattuso: poi tornerà in Liga

José Maria Callejon, attaccante del Napoli, ha prolungato fino a fine stagione col Napoli. Poi andrà via, ma per Gattuso resta una garanzia

José Maria Callejon vuole lasciare il Napoli nel miglior modo possibile. Lo spagnolo, in scadenza di contratto il 30 giugno 2020, ha deciso di prolungare fino a fine stagione. Troppo forte l’attaccamento alla maglia azzurra per lasciarla quando ci sono ancora obiettivi da conquistare.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Callejon sarà una garanzia per Gattuso fino a fine stagione; come dimostrato anche con il gol alla Spal. Poi andrà via per fare ritornare in Liga, nel campionato e nella nazione dove è nato e cresciuto.