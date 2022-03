Napoli, Carnevale: «La squadra di Spalletti fa innamorare. È la stagione giusta per lo scudetto»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo storico ex attaccante azzurro Carnevale ha parlato della stagione del Napoli di Spalletti

Andrea Carnevale, storico ex attaccante del Napoli campione d’Italia, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto in cui sono invischiati anche gli azzurri.

SCUDETTO – «Percentuali equamente divise, 33% a testa. L’un per cento lo lasciamo al caso. Ma questa è la stagione giusta, non può non succedere. Il calendario conta fino a un certo punto e mi viene da dire che senza coppe è una benedizione: lo so, sembra una bestemmia, ma è difficile reggere tanti impegni, nonostante un organico del genere. L’Europa League toglie energia anche nervosa».

SPALLETTI – «È una persona splendida ma anche uno dei più bravi allenatori in circolazione. La sua squadra ti fa innamorare, gioca un calcio sempre autorevole, vuole comandare, ce l’ha nel sangue».