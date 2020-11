Aurelio De Laurentiis pagherà l’intero trimestre di stipendi l’ultimo giorno utile per farlo

Anche in casa Napoli tiene banco il caso stipendi. La società non ha ancora pagato nessuna mensilità da inizio stagione e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis attenderà l’ultimo giorno utile per evitare una penalizzazione per pagare i suoi calciatori: ovvero l’1 dicembre.

In quell’occasione, il Napoli dovrebbe pagherà in una sola volta le tre mensilità che mancano: settembre, ottobre e novembre.