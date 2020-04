Napoli, cassa integrazione per 15 dipendenti: è il primo club in Serie A

Il Napoli ha deciso di mandare in cassa integrazione 15 dipendenti del settore amministrativo: è il primo club in A

Il Napoli ha deciso di mandare in cassa integrazione 15 dipendenti del settore amministrativo. È quanto riporta l’ANSA che spiega come il club sia in attesa di iniziare a contrattare con i propri giocatori per il taglio degli stipendi.

La cassa integrazione, all’80% dello stipendio, durerà fino al giorno della ripresa degli allenamenti che viene considerato il giorno della ripartenza. Ripresa che, secondo gli azzurri, non avverrà prima dell’inizio di maggio.