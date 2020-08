Napoli, cauto ottimismo per Insigne: oggi l’esito dell’esame strumentale

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’infortunio di Lorenzo Insigne sarebbe meno grave del previsto

Trapela un cauto ottimismo per le condizioni di Lorenzo Insigne dopo l’infortunio rimediato nel match contro la Lazio. Ieri mattina l’attaccante del Napoli si è presentato nel centro sportivo di Castel Volturno per iniziare le cure del caso in modo da recuperare per la partita decisiva di Champions League contro il Barcellona.

Lo staff medico partenopeo avrebbe comunque rassicurato Insigne sulle sue condizioni. L’attaccante soffrirebbe per un’infiammazione della sinfisi pubica con un possibile risentimento all’adduttore. In mattinata è atteso l’esito dell’esame strumentale per capire la reale natura del suo infortunio.