Napoli Chelsea: due tifosi inglesi feriti e trasportati in ospedale! Il comunicato dei Blues e la ricostruzione di quanto successo

Napoli Chelsea: due tifosi inglesi sono stati feriti e di conseguenza trasportati in ospedale! Il comunicato e cosa è successo

La grande attesa per la notte di Champions League viene macchiata da episodi di cronaca nera. Mentre la città si prepara ad accogliere la sfida tra il Napoli e il Chelsea, la vigilia è stata segnata da momenti di tensione che hanno coinvolto alcuni sostenitori della squadra ospite giunti in Italia per assistere al match. Nella serata di ieri, martedì, si è verificata un’aggressione nel centro città. A confermarlo è stata la stessa società londinese, club due volte Campione d’Europa, attraverso una nota ufficiale pubblicata sui propri canali: “Il club è a conoscenza di un incidente avvenuto a Napoli. Due tifosi sono attualmente ricoverati in ospedale dopo aver riportato ferite non gravi, non tali da mettere in pericolo la loro vita”.

La dinamica e il giallo sui numeri

Sulla dinamica e sul bilancio dell’accaduto, tuttavia, le versioni non coincidono perfettamente. Secondo quanto riportato dai media britannici, che citano alcuni testimoni oculari, i due tifosi sarebbero stati aggrediti da un gruppo di ultras locali mentre cercavano di entrare in un pub. Oltremanica si parla di accoltellamento, dipingendo uno scenario preoccupante. Diverso il report fornito dalla Questura di Napoli. Secondo le autorità italiane, risulterebbe un solo ferito, medicato presso l’ospedale “Vecchio Pellegrini”. L’uomo avrebbe riportato una ferita al gluteo, causata probabilmente da un oggetto appuntito e non da un coltello, venendo dimesso poco dopo con una prognosi di 10 giorni.

L’allarme del Chelsea e il vademecum

L’episodio giunge dopo che il Chelsea aveva già alzato il livello di allerta. Nei giorni scorsi, il club inglese aveva diffuso un rigido vademecum per i propri supporter in trasferta, sconsigliando vivamente di camminare da soli o di frequentare zone isolate. Il comunicato era esplicito: “Ai tifosi è consigliato di non indossare né esibire sciarpe o altri oggetti con i colori, i simboli o il marchio del Chelsea“. Una misura preventiva per evitare di essere identificati come “bersagli”, che purtroppo non è bastata a evitare il contatto violento. Ora l’attenzione si sposta sulla sicurezza allo stadio per la gara di stasera.

