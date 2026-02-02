Napoli, colpo di mercato per i partenopei! Ufficiale l’arrivo di Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato

Mercato Napoli, adesso è ufficiale: arriva Alisson Santos dallo Sporting. Il comunicato del club partenopeo

Il Napoli annuncia l’arrivo di Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal, acquisito con la formula del prestito e diritto di opzione. La nota del club:

COMUNICATO – “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione.

Nato il 27 settembre 2002, l’attaccante brasiliano è cresciuto nel settore giovanile del Vitoria. Ha successivamente indossato le maglie del Nàutico, Figueirense e Uniao Leiria. Prelevato nell’estate del 2025 dallo Sporting, ha realizzato tre gol in Champions League contro Kairat, Marsiglia e Athletic Bilbao.

Benvenuto, Alisson!“.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

