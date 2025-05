Napoli Conte si va verso la separazione? Gli azzurri puntano a chiudere per Massimiliano Allegri

Il Napoli, fresco vincitore del quarto scudetto della sua storia, si prepara a una svolta significativa in panchina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la separazione tra il club partenopeo e l’allenatore Antonio Conte appare ormai imminente nonostante il contratto in essere fino al 2027.

La relazione tra Conte e la società sembra destinata a concludersi in modo consensuale, senza strappi, ma con la consapevolezza che entrambe le parti sono orientate verso nuove direzioni.

Al suo posto, la scelta del Napoli per la futura guida tecnica è ricaduta su Massimiliano Allegri. L’ex allenatore della Juventus, attualmente senza squadra dopo l’esperienza torinese, rappresenta un profilo ideale per la dirigenza azzurra. Allegri, con la sua esperienza e capacità di gestire ambienti esigenti, è visto come l’uomo giusto per guidare il Napoli in una nuova fase di crescita, anche in vista del ritorno in Champions League.

La volontà del club è quella di definire rapidamente l’accordo con Allegri per evitare possibili inserimenti da parte di altre squadre, come l’Inter, che potrebbero essere interessate al tecnico dopo la finale di Champions League.

CALCIOMERCATO

In parallelo alla questione allenatore, il Napoli sta lavorando per rinforzare la rosa. Secondo le ultime indiscrezioni, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo con Kevin De Bruyne, centrocampista belga in uscita dal Manchester City. Il giocatore, che ha deciso di non rinnovare il contratto con il club inglese, sarebbe attratto dalla possibilità di giocare da protagonista in Champions League con il Napoli. La presenza di Romelu Lukaku e l’intervento di Dries Mertens, insieme alla gestione del direttore sportivo Giovanni Manna, avrebbero facilitato l’operazione.

Il ritorno in Champions League rappresenta per il Napoli un’opportunità per consolidare il proprio progetto ambizioso e competitivo, con l’obiettivo di affermarsi anche a livello europeo

Il Napoli si prepara a una nuova era, con Massimiliano Allegri in panchina e un mercato estivo che punta a rinforzare ulteriormente la squadra. La separazione da Antonio Conte, pur avvenendo in modo consensuale, segna la fine di un ciclo vincente, ma apre la strada a nuove sfide e ambizioni per il club partenopeo.