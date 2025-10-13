Napoli, gli infortuni preoccupano Conte: ci sono due novità

Napoli, difesa in emergenza ma Conte resta fiducioso: Rrahmani e Buongiorno verso il rientro. Ecco quando saranno a disposizione

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione con prestazioni nel complesso convincenti, mostrando già l’impronta tattica di Antonio Conte. Tuttavia, il percorso degli azzurri è stato reso più complicato da una lunga serie di infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto difensivo. L’emergenza arretrata ha costretto il tecnico salentino a gestire con attenzione le rotazioni, adattando spesso uomini e schemi per mantenere equilibrio e solidità.

Uno dei nodi principali riguarda le condizioni di Amir Rrahmani, pilastro della difesa del Napoli. Il centrale kosovaro, fermo da diverse settimane per un problema muscolare, non è ancora pronto al rientro in campo. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Rrahmani avrebbe bisogno di qualche giorno in più per completare il recupero: l’obiettivo dello staff medico e tecnico è riaverlo pienamente disponibile per il big match contro l’Inter del 25 ottobre. Di conseguenza, il difensore salterà la sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven, dove Conte dovrà ancora una volta fare di necessità virtù.

Sul fronte opposto, arrivano notizie più incoraggianti per Alessandro Buongiorno. L’ex capitano del Torino, che al Napoli ha portato forza fisica e spirito di leadership, sembra ormai vicino al rientro in gruppo. Sempre secondo Repubblica, Buongiorno dovrebbe completare il percorso di recupero in settimana con l’obiettivo di essere convocabile già per la prossima sfida di campionato. Il difensore punta a ritrovare la maglia da titolare proprio contro la sua ex squadra, in una partita dal significato speciale.

Conte spera così di poter ricomporre al più presto la coppia difensiva titolare formata da Rrahmani e Buongiorno, considerata fondamentale per dare solidità al reparto e garantire la compattezza tipica delle squadre dell’allenatore leccese. In attesa dei rientri, il tecnico ha potuto contare sulla crescita di Ostigard e Natan, ma è evidente che il Napoli ritroverà la sua migliore versione solo con tutti i suoi uomini chiave a disposizione.

L'obiettivo del Napoli, infatti, resta chiaro: confermarsi ai vertici del campionato e avanzare in Europa, superando le difficoltà con la mentalità vincente che Conte sta cercando di trasmettere a tutto l'ambiente. La pausa per gli impegni internazionali potrebbe così diventare un alleato prezioso per recuperare energie e uomini in vista di un autunno ricco di sfide decisive.


