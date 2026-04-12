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Hanno Detto

Napoli, Conte dopo il pareggio con il Parma: «Il sogno Scudetto è ardito ma non è spento. Mancano ancora sei partite da giocare»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

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Conte Napoli ritorno

Napoli, Antonio Conte ha commentato così il pareggio avvenuto al Tardini contro il Parma. Queste le sue parole sullo Scudetto

Antonio Conte a DAZN dopo Parma Napoli. Le sue dichiarazioni.

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ANALISI – «Sappiamo di dover raggiungere la quota Champions, è un punto che fa classifica. Oggi non avremmo dovuto permettere al Parma di andare in vantaggio. C’è un filo leggero tra chi vince e chi non vince. Ma ho poco da dire ai ragazzi dal punto di vista dell’impegno, della determinazione. A parte l’approccio, ho poco da rimproverare».

SPENTO IL SOGNO SCUDETTO«Il sogno non è che viene spento, mancano sei partite per noi, l’Inter deve ancora giocare. E’ un sogno legato a chi ci sta davanti. E vedendo i numeri finora dell’Inter sicuramente era un sogno bello ardito da fare. Noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo. Veniamo da cinque vittorie, oggi abbiamo pareggiato. Dispiace perché avremmo potuto mettere altri due punti in più per la Champions e per avvicinarci all’Inter, che stasera gioca col Como. Noi continuiamo al massimo, mancano sei partite. Sappiamo cos’è stato questo campionato, ne siamo orgogliosi e continuiamo su questa strada».

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