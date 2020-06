Napoli, contro il Verona maglia celebrativa in onore di Mertens

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli giocherà con una maglia celebrativa in onore delle 122 reti segnate dal belga

Nella sfida di domani sera contro l’Hellas Verona al Bentegodi, il Napoli scenderà in campo con una maglia celebrativa in onore di Dries Mertens. Sulla manica sinistra delle divise da gioco della squadra partenopea vi sarà infatti una speciale patch su cui vi sarà scritto «Dries Mertens All Time Top Scorer».

L’attaccante belga è diventato il leader della classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli grazie al gol segnato contro l’Inter in semifinale di Coppa Italia salendo a 122 reti. Il record precedente apparteneva a Marek Hamsik a quota 121.