Insigne non recupera e non ci sarà nel match tra Napoli e Sassuolo. Gattuso ritrova Zielinski ed Elmas

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per il match di campionato del Napoli al San Paolo contro il Sassuolo. Out Insigne per la contrattura rimediata in Europa League con la Real Sociedad, rientrano Zielinski ed Elmas.

Portieri: Meret, Ospina, Contini

Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Malcuit, Maksimovic, Manolas, Mario Rui

Centrocampisti: Rrahmani, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko

Attaccanti: Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano