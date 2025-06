De Bruyne Napoli: un campione pensante che moltiplica le possibilità e farà molti assist a due goleador della squadra. Ecco tutte quello che il belga regalerà ad Antonio Conte

Tutto quello che c’è da sapere sull’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, con le nuove possibilità tattiche per Antonio Conte

Un altro campionissimo per il Napoli campione d’Italia. Dopo Lukaku e McTominay, il club di De Laurentiis aggiunge alla sua collezione Kevin De Bruyne, un altro pezzo da novanta strappato alla Premier League per continuare a vincere. Nel suo ritratto per La Gazzetta dello Sport, Marco Ciriello descrive l’arrivo del belga come l’innesto di un campione che, pur non essendo più di primo pelo, può dominare la Serie A con la sua classe da Pallone d’Oro e la sua intelligenza superiore.

De Bruyne è definito un «uomo-assist come ce ne sono pochi in giro», capace di «aprire gallerie tra le difese» e di servire i compagni con i suoi «piedi beckhamiani». È un calciatore ossimoro, «un cartesiano di fantasia», in grado di unire ordine tattico e invenzione pura. Antonio Conte, secondo Ciriello, dovrà gestirlo con un «uso parsimonioso», soprattutto nelle grandi notti europee, per sfruttarne al massimo l’impatto. Il suo compito principale sarà fornire quelle “palle in corridoio” per gli attaccanti che sono mancate nella stagione dello scudetto. Citando Pep Guardiola, il suo mentore al City, De Bruyne «è un tipo che ha bisogno di essere in forma fisicamente per sfruttare il suo spazio e la sua energia», e a Napoli avrà il compito di trovarli per ribaltare le partite.

La scelta di venire in Italia a 34 anni, preferendo una nuova sfida alle ricche ma meno competitive leghe arabe o americane, la dice lunga sulla sua motivazione. Ha scelto Napoli per «rimettersi in gioco una penultima volta», spinto da una fame non ancora sazia. È un «calciatore pensante», una rarità nel calcio di oggi, che porta in dote non solo assist e gol, ma anche stile e la capacità di generare «la moltiplicazione delle possibilità, con fantasia». Il suo arrivo è un vantaggio cumulativo, l’aggiunta di un talento che alzerà il livello tecnico e mentale di tutta la squadra.