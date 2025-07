Napoli, De Bruyne il leader: l’obiettivo vincere sulle orme di Maradona

Sta nascendo un nuovo Napoli: la squadra di Conte, con De Bruyne come leader, ha l’obiettivo di essere la più forte di sempre, anche più di Maradona

C’è stato un tempo in cui il Napoli era leggenda, scolpito per sempre nella storia del calcio grazie a Diego Armando Maradona. Due scudetti tra il 1987 e il 1990, una Coppa Italia, e il trionfo internazionale con la Coppa Uefa alzata a Stoccarda nel 1989. Accanto al “Diez”, una parata di campioni: da Careca a Giordano, da Alemao a Zola, da Bagni a Ferrara. Poi il buio del fallimento, la rinascita con Aurelio De Laurentiis e, anno dopo anno, la costruzione di un club moderno, capace di tornare ai vertici con due scudetti in tre stagioni.

Difficile confrontare epoche così distanti, soprattutto quando c’è di mezzo un’icona come Maradona. Ma se si resta nell’era recente, allora il confronto diventa più legittimo: tra il Napoli campione con Spalletti, quello vincente con Conte e quello ambizioso che sta prendendo forma oggi. Amir Rrahmani, intervistato da Sky Sport, non si sbilancia: «Sarà il Napoli più forte in cui ho giocato? Non lo so, facciamo passare il tempo e lo vedremo. Sicuramente è tra i più forti».

Il primo Napoli di Conte è nato da una ricostruzione. Dopo un’annata disastrosa seguita allo scudetto 2023, con una squadra decimata e scarica mentalmente, il tecnico salentino ha dovuto rifondare. Senza Osimhen, Zielinski, Elmas e con un Kvaratskhelia spaesato, ha ridato identità e solidità a un gruppo in caduta libera. Ha trovato in Buongiorno l’erede di Kim, ha sfruttato la forza fisica e mentale di McTominay e ha riportato il Napoli in alto, con un campionato sopra le aspettative.

Ora, però, il progetto cresce ancora. L’obiettivo non è solo lo scudetto, ma anche la Coppa Italia, la Supercoppa e un percorso da protagonisti in Champions League. Il simbolo della nuova ambizione si chiama Kevin De Bruyne: sarà lui il leader tecnico ed emotivo della squadra. La società sta lavorando per consegnare a Conte una rosa profonda e di qualità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i presupposti per sognare in grande ci sono tutti. E questa volta, senza limiti.