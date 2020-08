Il presidente del Napoli ha parlato della conquista della Coppa Italia

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato, in una intervista a Video Città News, della conquista della Coppa Italia da parte degli azzurri.

«Questa Coppa, è la terza che vinciamo noi della nuova generazione del Napoli, in tutto sono cinque. È un giusto compenso per un recupero di stagione che era partita molto male, e soprattutto il passaporto per tornare in Europa».