Napoli, De Laurentiis in contatto con l’agente di Dybala: problema diritti d’immagine

Calciomercato Napoli: il presidente De Laurentiis sarebbe in contatto con l’agente di Dybala, ma ci sarebbe il problema legato ai diritti d’immagine

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui dovesse recapitare dalle sue parti una maxi offerta da oltre 100 milioni per Osimhen, e vorrebbe avere già tra le mani il colpo a effetto. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nome che stuzzica il patron azzurro è quello di Paulo Dybala ancora ai box senza squadra.

Da Los Angeles, De Laurentiis sarebbe in contatto con l’agente della Joya Jorge Antun. L’entourage dell’argentino ha preso atto dell’interesse del Napoli, ma ci sarebbe il problema legato ai diritti d’immagine; sempre laboriosi quando si tratta di trovare un accordo con gli azzurri.