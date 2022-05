Napoli, De Laurentiis: «Maradona come gli stadi inglesi? Lì hanno eliminato gli hooligans, qui...»

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dei possibili cambiamenti dello stadio azzurro: le dichiarazioni

Nel corso di un incontro con il Sindaco Manfredi, Aurelio De Laurentiis ha parlato così dei possibili cambiamenti dello stadio del Napoli.

LE PAROLE – «Per decidere bisogna essere massimo in due. Il sindaco mi disse che dello stadio si sarebbe interessato in prima persona, ma quando vieni eletto a questa carica hai bisogno almeno di 7/8 mesi per fare i conti con la realtà di questa città. Il sindaco, che è stato anche ministro, conosce le regole del dover amministrare il paese. Lo stadio noi lo rimetteremo a posto e lo faremo diventare bellissimo, ma dobbiamo studiare tutte le problematiche collaterali che lo facciano funzionare. In una città e in un quartiere come quello, bisogna trovare le opportune volontà così da non scontentare nessuno. Io vorrei abbandonare l’idea del vecchio, sono un visionario. È vero che in Inghilterra ci sono gli stadi migliori al mondo e c’è una legge che ha messo fuori causa gli hooligans, ma qui non possiamo mettere fuori causa la mafia. Noi abbiamo più capacità di adattamento però».