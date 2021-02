Napoli, De Laurentiis non vuole esonerare Gattuso: c’è un motivo

Sulla panchina del Napoli ci sarà Gennaro Gattuso fino a fine stagione, De Laurentiis non vuole cambiare per un motivo

I recenti risultati negativi del Napoli hanno messo più che in discussione la panchina di Gennaro Gattuso. Il termine esonero aleggia nell’aria da tempo, con Aurelio De Laurentiis che starebbe già pensando al nuovo allenatore. Il patron azzurro non vorrebbe però licenziare l’attuale tecnico almeno fino a fine stagione.

E il motivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe di natura economica. Il presidente del Napoli infatti, in un momento di crisi economica come quello che si sta attraversando, non avrebbe intenzione di mettere a libro paga un altro allenatore. Per questo, il posto di Gattuso sarebbe salvo.