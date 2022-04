Napoli, De Laurentiis pazzo di Simeone: il Cholito piace per un motivo

Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero messo gli occhi su Simeone del Verona. Il Cholito piace per un motivo in particolare

Con il sogno scudetto ormai sfumato, il Napoli ha cominciato a pensare già alla prossima stagione e ai rinforzi che dovranno necessariamente arrivare in estate. E il presidente De Laurentiis avrebbe messo nel mirino un nuovo attaccante. Si tratta, come riportato dal Corriere dello Sport, di Giovanni Simeone; in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari al Verona.

Il Cholito ha segnato già 16 gol in questo campionato e piacerebbe agli azzurri per una sua caratteristica in particolare: l’argentino è un lottatore, un numero 9 che si mette al servizio della squadra. Il Napoli starebbe seriamente pensando al figlio d’arte e nel futuro prossimo se ne continuerà a parlare.