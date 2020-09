Napoli, De Laurentiis su Sokratis: «Ci stiamo lavorando»

Il presidente del Napoli ha confermato la trattativa per il difensore greco Sokratis

In una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato anche dell’obiettivo di mercato Sokratis Papastathopoulos; difensore greco dell’Arsenal.

«Per Sokratis ci stiamo lavorando, stiamo vedendo. Il mercato in uscita è tutto una risata. Nel mondo del calcio le palle si gonfiano a dismisura, sembra che tu stia parlando con delle persone che sembrano semplici ricattatori. Io ormai ci ho fatto il callo, ci nuoto in mezzo. Io sono abituato a nuotare in apnea. È anche molto divertente, perché quando li sento parlare faccio finta di prestarmi al gioco e con gli occhi accenno quasi un consenso, voglio vedere la sfacciataggine a cui si arriva».