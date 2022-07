Napoli, De Laurentiis venderà Koulibaly solo ad un club estero

De Laurentiis non vuole vendere Koulibaly ad una concorrente in Serie A: le mosse del Napoli per capitalizzare la cessione del difensore

Rimane incerto il futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli potrebbe lasciare il club, ma non quest’estate. Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, il presidente De Laurentiis non lo cederà assolutamente in Italia.

Sarà decisivo allora l’incontro tra il numero uno del Napoli e il difensore nel ritiro di Dimaro, che potrebbe avvenire martedì. Gli azzurri potrebbero anche accettare il non rinnovo e una partenza a zero l’estate prossima, ma quest’estate non tratterà la cessione né con la Juve né con nessun altro club del massimo campionato italiano.