Napoli, De Laurentiis vince il primo round in tribunale

Napoli, Aurelio De Laurentiis ha vinto il primo round in tribunale: respinta l’istanza dei sei calciatori coinvolti

Vittoria per 1-0. Aurelio De Laurentiis si aggiudica il primo round in tribunale dopo la presentazione dell’istanza da parte di sei giocatori del Napoli (Insigne, Lozano, Manolas, Mertens, Milik e Zielinski) per la ricusazione dell’arbitro nominato dal Napoli Bruno Piacci. L’argomento riguardava le multe e la relativa contestazione da parte dei tesserati, ma al momento la prima istanza è stata respinta. Ci saranno altri round, ma al momento il presidente ha ottenuto un primo successo.