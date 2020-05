Napoli, De Luca verso l’ok: Castel Volturno riapre i cancelli già il 4 maggio?

Castel Volturno sta per riaprire. I giocatori del Napoli potranno allenarsi nel centro sportivo già da lunedì prossimo

Colloqui proficui tra il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Su espressa richiesta del numero uno azzurro, il Governatore si è detto disposto ad aprire i cancelli di Castel Volturno, sempre nell’ottica di allenamenti individuali.

I giocatori del Napoli dunque potrebbero allenarsi nel centro sportivo azzurro. Si dovrebbe trattare di un provvedimento ad hoc, ovvero solo per il Napoli su richiesta del club. Le altre società campane, in seguito, potranno presentare le rispettive domande e la Regione vaglierà, caso per caso, se sussistono le condizioni per gli allenamenti. Alle 14.30 la diretta Facebook di De Luca. A riportarlo è Sky Sport.