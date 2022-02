Napoli, Di Lorenzo: «Buona partita da parte nostra, ma quel rigore...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato dopo il pareggio degli azzurri in casa del Barcellona: le dichiarazioni

Ai microfoni di DAZN, Giovanni Di Lorenzo ha parlato dopo Barcellona-Napoli.

PARTITA – «Forse ci siamo abbassati un po’ troppo, ma venire qui ad imporre il nostro gioco non era semplice. A tratti l’abbiamo fatto, andando anche in vantaggio. Dispiace per questo rigore dubbio, ma ce la giocheremo al ritorno».

RAMMARICO – «Hanno un palleggio importante e con questo palleggio riescono ad abbassarti. Potevamo fare meglio in qualche uscita, ma è stata una buona partita. Sarà importante vincere al ritorno».