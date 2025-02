Napoli, la fascia sinistra continua a perdere i pezzi: emergenza continua. Neres out un mese, occasione per Raspadori

Napoli, Conte perde i pezzi a sinistra: con l’infortunio di Neres sulla corsia mancina c’è solo Mazzocchi: occasione per Raspadori

Il Napoli è alle prese con una grossa emergenza sulla fascia di sinistra, dove Conte ha perso per infortunio Olivera, Spinazzola e ora David Neres. Prima del suo addio anche Kvara era finito ai box per un infortunio, il primo stagionale. A disposizione del tecnico adesso c’è solo Mazzocchi.

Come riportato da la Gazzetta della Sport, nel prossimo mese torna in auge Raspadori: se Conte proseguirà in questo mese con il 4-3-3 ballottaggio tra l’ex Sassuolo e Ngonge sulla fascia, in caso di un ritorno al 3-5-2 per il posto di seconda punta al fianco di Lukaku sarà staffetta tra Raspadori e Politano.