Napoli, emergenza rientrata? Contro il Venezia Conte ritrova due calciatori chiave per lo sprint Scudetto

Napoli, rientra l’emergenza infortuni? Contro il Venezia Antonio Conte è pronto a riabbracciare due calciatori chiave: ci saranno domenica?

Rientra l’emergenza infortuni in casa Napoli: come riportato da la Gazzetta dello Sport, il tecnico Antonio Conte già contro il Venezia può contare sul rientro di due calciatori chiave per lo sprint finale per lo Scudetto.

Zambo Anguissa e David Neres infatti sono tornati ad allenarsi in gruppo e puntano ad una convocazione per la partita di domenica alle 12.30 contro i lagunari. Non solo loro, perchè anche Mazzocchi è sulla via del recupero: per le 10 finale, come le ha chiamate il tecnico, potrà contare sulla rosa al gran completo.