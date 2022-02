Napoli, Fabian annaspa contro il Barcellona: «Un faro senza luce»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prestazione negativa del centrocampista del Napoli Fabian Ruiz contro il Barcellona

Fabian Ruiz era uno degli uomini più attesi di Napoli-Barcellona, proprio per la sua nazionalità spagnola e le voci che vorrebbero sulla lista degli acquisti dei blaugrana. Al Maradona è però caduto nella morsa della squadra di Xavi e per i quotidiani sportivi è stato uno dei peggiori in campo in Europa League. Per la Gazzetta dello Sport, la prestazione di Fabian è da 4,5 in pagella.

LA PAGELLA – «Il faro senza luce. Il suo palleggio si fa imbrigliare dalle arti del pressing dei suoi connazionali».