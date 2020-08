Napoli Fabian Ruiz, il sogno del Barcellona: pronti 70 milioni per convincere gli azzurri a cedere il centrocampista

Barcellona-Napoli sarà una partita importantissima anche in chiave mercato. Il sogno blaugrana si chiama proprio Fabian Ruiz, il centrocampista azzurro è uno degli obiettivi di mercato della società catalana.

Gli spagnoli sono pronti a mettere sul piatto ben 70 milioni di euro per convincere il club partenopeo, anche se non sarà affatto semplice. Nel frattempo Fabian si prepara a sfidare il suo ex tecnico ai tempi del Betis.