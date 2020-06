Napoli Fabian Ruiz, la tentazione arriva dalla Spagna. La società azzurra lo vuole blindare, è un uomo chiave per Gattuso

Un giocatore simile ha mercato, è inevitabile quando ti chiami Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo – come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi – continua ad essere corteggiato in patria, soprattutto dal Real Madrid.

Per la società però rappresenta il futuro. Per Gattuso – si legge – è uno su cui va modellata la squadra. Intanto i Blancos attendono ulteriori sviluppi, ma per il momento Fabian resta a Napoli.