Napoli, Fabian Ruiz: «Ruolo? Gioco dove mi chiede il mister»

Fabian Ruiz ha giocato una bella partita contro la Real Sociedad: ecco le dichiarazioni del centrocampista spagnolo sul suo ruolo in campo

Fabian Ruiz ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro la Real Sociedad. Le sue dichiarazioni.

«Devo giocare dove mi chiede il mister. Mi piace arrivare in area e calciare in porta, ma anche palleggiare dietro. Allora dove il mister ha bisogno di me lì devo andare io. Oggi ho giocato dietro perché noi dovevamo stare chiusi, ma io sto bene ovunque mi chieda di giocare il mister».