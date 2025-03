Napoli-Fiorentina, Daniel Bertoni: «Conte bravissimo, i suoi giocatori lo seguono. Beltran con Kean è il tandem giusto. Ecco cosa vorrei a fine stagione per i due club...»

Le parole di Daniel Bertoni, ex calciatore argentino di Napoli-Fiorentina, sulla sfida tra le due squadre in Serie A. I dettagli

Tra i grandi ex di Napoli-Fiorentina c’è l’argentino Daniel Bertoni, campione del mondo con la sua nazionale nel 1978. Il suo parere sulla gara di domani è presente su La Gazzetta dello Sport.

CONTE – «Mi è piaciuto molto come ha giocato contro l’Inter. Ha dimostrato attitudine, grinta e concentrazione, grazie all’allenatore e ai giocatori che capiscono perfettamente ciò che trasmette Conte che è molto bravo. Ogni volta che guardo le partite del Napoli, vedo calciatori che lasciano l’anima sul campo e questo è meraviglioso».

LA FORZA DEL NAPOLI – «L’organizzazione della squadra è straordinaria. Quindi nessuna individualità, ma come giocano insieme! Sabato scorso il pareggio è stato giusto, però potevano anche vincere per quante volte hanno affondato».

LA FIORENTINA – «Ha un buon organico e merita un posto in Europa. A me piace molto Lucas Beltran schierato seconda punta al fianco di Moise Kean. Mi è sempre sembrato il ruolo migliore per lui. Poi per un argentino giocare al “Maradona” è davvero speciale e può dare ulteriori risorse».

IL REGALO PER I SUOI 70 ANNI – «Lo scudetto del Napoli e un piazzamento Champions della Fiorentina: sarebbe perfetto. Ho lasciato il cuore in queste due città e per loro voglio sempre il meglio».