Napoli, Gattuso: «Arbitro permaloso, non si può espellere per un “vai a cag….”»

Gennaro Gattuso ha parlato al termine di Inter-Napoli, puntando il dito contro l’arbitro Massa

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta per 1-0 contro l’Inter. Il tecnico azzurro ha puntato forte il dito con l’arbitro Massa, che ha espulso Insigne nel secondo tempo.

ARBITRAGGIO – «Due minuti prima fa i complimenti a Insigne per il comportamento e poi dopo lo butta fuori. Il capitano del Napoli non può essere mandato fuori per un “vai a cag…”. Solo in Italia per queste cose vengono buttati fuori i giocatori. Non ci sta. Vuol dire che l’arbitro è permaloso. Un “vaffa…” dopo un rigore ci può stare. Allora io avrei dovuto giocare una partita sì e una no. In Inghilterra se dici “fuck off” non succede nulla».

PRESTAZIONE – «È stata una partita molto tattica. L’Inter ha caratteristiche ben precise. Il Napoli ha fatto una grandissima partita, abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo. Meritavamo di più noi che loro. Bisogna pensare alla partita con la Lazio, ora rimane la prestazione».

INFORTUNIO MERTENS – «Per Mertens si tratta di una distorsione alla caviglia».