Napoli, Gattuso con il fiato sospeso: da valutare le condizioni di Insigne e Manolas

Juve-Napoli, Gattuso in ansia: come stanno Insigne e Manolas? Le ultime notizie in vista del big match dell’Allianz Stadium

Gennaro Gattuso tiene il fiato sospeso in vista della sfida Juve-Napoli di domenica. La squadra partenopea, nonostante il 6-0 finale, è uscita con le ossa rotte dal match col Genoa, visti gli infortuni di Insigne e Manolas.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il problema muscolare accusato dall’attaccante dovrebbe costringerlo a saltare sia la Juve e sia gli impegni con la Nazionale. Per Manolas, invece, dovrebbe trattarsi di una sofferenza alla zona lombare, che non dovrebbe pregiudicare la sua presenza domenica.