Rino Gattuso, tecnico del Napoli, ha parlato dopo la grande vittoria in Europa League contro la Real Sociedad. Le sue parole

Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della vittoria in Europa League contro la Real Sociedad.

LA GARA – «Oggi non era facile venire qui e giocare contro questa squadra. Hanno cambiato il tipo di pressione, non ci hanno fatto giocare come avremmo voluto. Ci sta perché è una squadra molto forte. Dopo 25 minuti abbiamo cambiato: non siamo più andati a prenderli, ma abbiamo aspettato, prendendo pochissime imbucate. Penso che la squadra sia stata molto brava».

INSIGNE – «Dice che si è fermato in tempo. Ha sentito una fitta ma non forte come quella contro il Genoa».

NAPOLI DA SCUDETTO – «Non so, la squadra lavora con serietà. Per la qualità che abbiamo mi piacerebbe giocarmela in maniera diversa anche in stadi così: per diventare forti, la mentalità deve essere la stessa e oggi potevamo sviluppare in maniera migliore la manovra».