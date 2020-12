Napoli, Gattuso e la prima allo stadio Maradona: «Un’emozione e una responsabilità»

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa anche della prima volta allo stadio Maradona

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Real Sociedad. Il tecnico azzurro si è concentrato anche sul fatto che sarà la prima partita nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona.

««Emozione, responsabilità, c’è di tutto, anche per l’importanza della partita. Diego merita tanto per quello che ha fatto, domani è un grande onore essere il primo allenatore lì, ci sarà pressione per l’importanza della pressione e l’onore per la dedica a lui».