Napoli, Gattuso ha chiamato Hysaj: azzurri infastiditi dal contagio

Il Napoli non avrebbe preso bene il contagio di Elseid Hysaj in Albania

Elseid Hysaj nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19. Notizia che, secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli non avrebbe preso per nulla bene; considerando i rischi che si correvano lasciando la bolla azzurra. Il terzino dovrà ora stare almeno dieci giorni in Albania e solo dopo esser risultato negativo potrà rientrare.

Nella giornata di ieri, inoltre, Gennaro Gattuso avrebbe chiamato personalmente Hysaj che sincerarsi della condizioni del suo calciatore.