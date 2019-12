Il tecnico del Napoli Gattuso ha risposto in maniera ironica al perché De Laurentiis abbia scelto lui per sostituire Ancelotti – VIDEO

Gennaro Gattuso ha preso il posto di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Una decisione, quella del presidente Aurelio De Laurentiis, che il tecnico azzurro non ha saputo commentare.

«Perché scegliere me? Non lo so. Forse sono brutto, ho la barba e sono mezzo bianco, mezzo nero», ha commentato ironicamente il nuovo allenatore del Napoli..