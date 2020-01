Napoli, Gattuso promuove Hysaj: «In pochi meglio di lui»

Fuori dai piani di Ancelotti, Hysaj potrebbe tornare a giocare con più continuità sotto Gattuso, che ne apprezza le qualità

Solo 5 presenze con Ancelotti, Elseid Hysaj potrebbe ritrovare il campo con più continuità ora che Gattuso siede sulla panchina del Napoli. L’allenatore ne ha elogiato le qualità in conferenza stampa, lasciando intuire che l’albanese non partirà: «È facile dire prendiamo un altro, ma giochiamo di reparto e meglio di lui ce ne sono pochi per interpretazione del ruolo, s’è fatto trovare pronto.»

«È agevolato perché per tanti anni ha agito in una difesa a quattro come la nostra e sta facendo molto bene».