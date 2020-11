Le parole in conferenza stampa del tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rijeka

Il Napoli cerca il riscatto in Europa League dopo il tonfo in campionato al San Paolo contro il Sassuolo. Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con il Rijeka.

Riscatto – «Non dobbiamo capire che Napoli siamo. Tre anni fa qui ci ho perso, ma loro sono cambiati molto e si difendono bene. Non sono d’accordo con quello che state dicendo ultimamente: con l’AZ abbiamo perso, ma abbiamo comandato la gara».

Strada giusta – «Col Sassuolo non so che gara abbia visto, abbiamo creato sette palle gol e concesso niente agli avversari. Non dobbiamo dimostrare nulla, giocare il nostro calcio magari con qualche situazione diversa. Siamo sulla giusta strada».

Maradona – «Lo aspettiamo a Castel Volturno per abbracciarlo e parlare con lui. È forte, ne ha passate tante e passerà anche questo. Lo aspettiamo a braccia aperte dove ha scritto la storia, a Napoli».