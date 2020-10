Il Napoli e il presidente De Laurentiis hanno offerto un rinnovo quadriennale fino al 2025 a Gennaro Gattuso

Il Napoli vuole tenersi stretto Gennaro Gattuso. L’ottimo lavoro svolto fin qui dal tecnico calabrese ha convinto il patron azzurro De Laurentiis, pronto ad offrirgli il rinnovo contrattuale al momento in scadenza il prossimo 30 giugno.

Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo sul piatto un prolungamento quadriennale fino al 2025 per blindare Gattuso e sul quale l’allenatore ex Milan rifletterà. Va infatti trovata la quadra non sull’ingaggio da 2 milioni di euro all’anno (soddisfacenti per ‘Ringhio), ma sulle clausole da inserire nel nuovo contratto.