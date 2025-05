Napoli Genoa: sorpresa per Conte! Importanti novità sulle condizioni di Neres, cautela su Lobotka. Le ultime

In casa Napoli potrebbe esserci una clamorosa novità tra i convocati per la gara di domani contro il Genoa della 36a giornata di Serie A.

Decisivo sarà l’allenamento di oggi a Castel Volturno, ma Antonio Conte potrebbe aver recupero prima del previsto David Neres, inizialmente atteso per la gara contro il Parma.

L’attaccante, come si legge sul Corriere dello Sport, potrebbe infatti essere «convocato dopo l’infortunio rimediato alla vigilia della trasferta a Monza nel weekend pasquale. David, reduce da una lesione al soleo della gamba sinistra e fuori nelle ultime tre giornate, sta meglio, è in crescita, e così se non sarà ritenuto rischioso si rivedrà in panchina».

Più complicate, invece, le condizioni di Lobotka che potrebbe non essere rischiato dopo il problema rimediato contro il Lecce nonostante sembrerebbe superato.