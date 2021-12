Napoli, Ghoulam: «A San Siro lasciate energie mentali»

Il terzino del Napoli Ghoulam ha commentato la sconfitta contro lo Spezia

Faouzi Ghoulam, terzino sinistro del Napoli, in mixed zone ha commentato la sconfitta casalinga contro lo Spezia.

ENERGIE MENTALI – «Abbiamo lasciato un po’ di energia mentale a Milano e purtroppo l’abbiamo pagata oggi, anche se il mister ci aveva avvertito che questa partita sarebbe stata molto più dura. A volte non è sempre semplice, alla fine lo Spezia non ha fatto neanche un tiro in porta e abbiamo comunque perso. E’ già seconda-terza volta che succede, qualcosa c’è e dobbiamo risolverla presto perché sono punti molto importanti e sono quelli che ti permettono di arrivare l’obiettivo stabilito da tutti. Siamo dispiaciuti, dobbiamo solo chiedere scusa ai tifosi, volevamo fare un regalo dopo la vittoria di Milano e purtroppo non è accaduto. Dobbiamo solo guardare avanti alle prossime partite e speriamo di fare una grande seconda parte di campionato».

CONDIZIONI – «Sicuramente sto molto meglio, ormai sono recuperato da un bel po’ di tempo, ma giustamente non era facile aggregarmi e darmi un po’ di minutaggio soprattutto che ero fuori lista di Europa League. Ora il mister sa che sto bene, spero di dare un grosso contributo per i compagni per i tifosi e anche per me».