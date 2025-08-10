Napoli sogna con De Bruyne: doppietta e assist contro il Girona in amichevole. Come è andata

Napoli sogna con De Bruyne: doppietta e assist contro il Girona in amichevole. Come è andato il secondo test internazionale per la squadra di Conte

Kevin De Bruyne ha impiegato meno di mezz’ora per prendersi Napoli e conquistare il cuore del popolo azzurro. Nella vittoria per 3-2 contro il Girona, il fuoriclasse belga è stato il dominatore assoluto, rispondendo “presente” alle grandi aspettative che lo circondavano.

La sua firma sul match è arrivata subito: al 5′ minuto, una sua pennellata perfetta su calcio d’angolo ha trovato la testa del capitano Di Lorenzo per il gol del vantaggio. Questo ha sbloccato un Napoli apparso subito brillante, con De Bruyne che ha sfiorato il raddoppio poco dopo. Ma la festa era solo rimandata. Tra il 15′ e il 23′, il belga ha dato vita a una vera e propria sinfonia personale: prima un destro potente e preciso su assist di Lukaku, poi un diagonale mancino che non ha lasciato scampo al portiere avversario. Destro e sinistro, per non farsi mancare nulla.

Sul 3-0, però, sono emerse le fragilità su cui Antonio Conte dovrà lavorare. Due amnesie difensive hanno permesso all’esperto Stuani di accorciare le distanze con una doppietta prima dell’intervallo, riaprendo una partita che sembrava chiusa.

Nella ripresa, con l’undici iniziale in campo per un’ora per mettere minuti nelle gambe, Conte ha sperimentato, passando a un 4-1-4-1 con gli innesti di Gilmour e McTominay. Il ritmo è calato e, nonostante un’occasione per parte, il risultato non è più cambiato.

Il tecnico può sorridere per la vittoria e per la prestazione maiuscola del suo nuovo leader, ma sa che la strada è ancora lunga. Il Napoli è un cantiere aperto, che ora affronterà Sorrento e Olympiacos per gli ultimi test prima che la stagione entri nel vivo. La festa, per ora, è tutta azzurra, nel segno di un fenomenale De Bruyne.