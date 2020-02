Napoli, gli azzurri si affidano a Milik e Mertens. Futuro incerto per i due

Il Napoli si affida a Milik e Mertens, entrambi con la valigia in mano. Il polacco si ferma, il belga dovrà guidare l’attacco

Il belga guiderà l’attacco contro il Cagliari, il polacco si ferma ancora per via dei fastidi al ginocchio. Il Napoli si affiderà a due bomber con la valigia in mano, ovvero Milik e Mertens.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla compagine azzurra: Mertens è in scadenza, mentre l’ex Ajax potrebbe lasciare gli azzurri in caso si mancato prolungamento del contratto. Prima, però, bisognerà pensare al campionato.