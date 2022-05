Napoli, Hamsik sicuro: «Scudetto gettato via con Roma ed Empoli»

Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha analizzato la stagione della squadra di Spalletti: le sue parole

Marek Hamsik ha parlato ai microfoni de Il Mattino. Le parole dell’ex Napoli.

SCUDETTO IN TURCHIA – «Un piacere enorme vincere a qualsiasi età e qualsiasi cosa. Io ricordo le feste per la Coppa Italia ma anche quella a Doha dopo la Supercoppa. Il titolo qui mi ha dato un’emozione straordinaria, così come le feste che hanno organizzato i tifosi».

ESPERIENZA TURCA – «Ho trovato tutto quello che serve per vincere: organizzazione, un tecnico top che mi ha pure cambiato posizione in campo, compagni unici. Piano piano ci siamo resi conto che potevamo fare l’impresa, perché lì il titolo mancava dal 1984».

SCUDETTO SFIORATO NEL 2018 – «Ancora una amarezza che mi porto dentro, che mi fa male quando ci ripenso. Ma penso anche alla soddisfazione di aver giocato nella squadra più spettacolare vista in Italia nell’ultimo decennio».

ULTIMA STAGIONE DEL NAPOLI – «Gli azzurri lo scudetto lo hanno gettato via con Roma ed Empoli: non puoi farti ribaltare in quella maniera quando lotti per il primo posto, non puoi prendere un gol al 90′ quando insegui il sogno. Questo gruppo può riprovarci, anche se non so chi resta e chi va via».