Napoli, il c.t. dell’Albania Reja: «Ancelotti aveva messo Hysaj nel dimenticatoio»

Edy Reja ha parlato di Elseid Hysaj e della sua rinascita con Gattuso

Edy Reja, ex allenatore del Napoli e attuale commissario tecnico dell’Albania, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di Elseid Hysaj e del suo cambio di rotta con Gattuso in panchina.

«Hysaj ha trovato fiducia. Era stato messo nel dimenticatoio con Ancelotti, probabilmente non rientrava nelle sue grazie, non lo riteneva adatto. Invece con Gattuso sta rispondendo alla grande. Lo seguo sempre con grande affetto perché è il mio capitano e mi fa piacere che giochi. Più gioca, più rende anche con la nazionale. Insigne? Quando c’ero io lui giocava negli Allievi e ricordo che c’era Grava in prima squadra che non riusciva mai a prenderlo».