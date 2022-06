Napoli, il Chelsea su Koulibaly: offerto maxi ingaggio al difensore. Le cifre

Calciomercato Napoli: il Chelsea si sarebbe fatto avanti per Koulibaly offrendo un maxi ingaggio al difensore senegalese

Visto il mancato accordo per il rinnovo, con il Napoli che offre 4 milioni rispetto ai 6 attuali, Kalidou Koulibaly potrebbe dire addio ai colori azzurri in questo mercato estivo. Il Barcellona è sempre sulle sue tracce ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche il Chelsea starebbe facendo sul serio per il difensore.

I Blues, infatti, avrebbero fatto pervenire al senegalese un’offerta per l’ingaggio vicina ai 10 milioni annuali. Cifre da capogiro che, se confermate, sarebbero difficili da rifiutare per il calciatore. Intanto, oltre a blaugrana e londinesi, anche il PSG starebbe seguendo con attenzione la vicenda pronto ad inserirsi al momento giusto.