Napoli, il procuratore di Mario Rui: «Lazio? Il giocatore non è in vendita»

Il procuratore di Mario Rui fa il punto della situazione sul laterale portoghese del Napoli. Le dichiarazioni sull’interesse della Lazio

Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Marte per parlare della situazione del suo assistito Mario Rui.

LE PAROLE – «L’anno scorso di questo periodo tutti volevano andasse via, ma lui ha fatto una grandissima stagione. Per fare il capitano, però, servono nervi saldi e lui non sempre li ha. Mario Rui alla Lazio? Per me rimane al Napoli, ma dovesse succedere qualcosa ne parleremo. Il Napoli comunque non lo ha messo in vendita».